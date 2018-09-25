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Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, operasyonların süreceği bildirildi.

İHA | 25.09.2018 - 10:10..
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül günü Çatak ilçesi Yukarı Narlıca Mahallesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu’ düzenlendi.

Van’da teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ÇOK MÜHİMMAT BULUNDU

Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette; 245 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 1 adet piknik tüpü, 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

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