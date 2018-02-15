Van'da teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Devam eden istihbari çalışmalar kapsamında; 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümünde gerçekleştirilebilecek terörist eylemlerde kullanılmak üzere mayın/el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat gibi malzemenin; Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi kırsalında araziye gömülü olarak bekletildiğinin tespit edilmesi üzerine, Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 2018 günü Şehit Güvenlik Korucusu Halis Gidergi Operasyonu icra edilmiştir.

Operasyon sonucunda; 4 adet EYP düzeneği (12 kg.lık mutfak tüpleri ile hazırlanmış), 4 adet elektronik fünye (EYP yapımında kullanılan), 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 104 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 24 adet tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt (plastik bidon içerisinde), 20 metre elektrik kablosu (EYP yapımında kullanılan), 6 adet koli bandı (EYP yapımında kullanılan) ele geçirilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."