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Van'da teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon

düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edildi.

İHA | 15.02.2018 - 13:31..
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Devam eden istihbari çalışmalar kapsamında; 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümünde gerçekleştirilebilecek terörist eylemlerde kullanılmak üzere mayın/el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat gibi malzemenin; Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi kırsalında araziye gömülü olarak bekletildiğinin tespit edilmesi üzerine, Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 2018 günü Şehit Güvenlik Korucusu Halis Gidergi Operasyonu icra edilmiştir.

Van'da teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon

Operasyon sonucunda; 4 adet EYP düzeneği (12 kg.lık mutfak tüpleri ile hazırlanmış), 4 adet elektronik fünye (EYP yapımında kullanılan), 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 104 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 24 adet tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt (plastik bidon içerisinde), 20 metre elektrik kablosu (EYP yapımında kullanılan), 6 adet koli bandı (EYP yapımında kullanılan) ele geçirilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

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