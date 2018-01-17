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Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı tutuklandı

İpekyolu ilçesinde 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 İran uyruklu tutuklandı

AA | 17.01.2018 - 09:50..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yapmak isteyen kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

TAKSİDE ARAMA

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside arama yaptı.

Aramada araçta müşteri olarak bulunan 3 İran uyruklunun üzerilerinde ve eşyalarının arasında 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı tutuklandı

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İran uyruklu M.A, Y.A. ve J.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı tutuklandı

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