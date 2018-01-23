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Van'ın inci kefalini jandarma koruyor

Van İl Jandarma Komutanlığı kentin simgesi olan inci kefalinin korunması için kesintisiz çalışıyor.

İHA | 23.01.2018 - 16:38..
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Van Gölü’ne kıyısı bulunan ilçelerdeki jandarma komutanlıklarıyla Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 506 olaya müdahale ederken, 297 şahsa ise kanunlar çerçevesinde işlem yaptı.

508 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Müdahale edilen 506 olayda; 37 adet serpme ağ, 750 bin 986 kilogram inci kefali balığı, 21 bin 692 metre ağ, 5 tekne, 2 bin 705 metre misina ağı ele geçirilirken, şahıslara ise toplam 508 bin 876 TL idari para cezası uygulandı.

Van'ın inci kefalini jandarma koruyor

2018'DE DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Jandarma ekiplerinin, Van’ın simgesi olan inci kefali balığının neslinin korunmasına yönelik 2018 yılında da kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Van'ın inci kefalini jandarma koruyor



Van'ın inci kefalini jandarma koruyor

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