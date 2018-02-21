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Vanlı kadınlardan Mehmetçik’e destek

Vanlı kadınlar, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik için ördüğü atkı ve bereleri Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına teslim etti.

İHA | 21.02.2018 - 09:18..
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Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tuşba Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi (TUŞMEK) projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, Mehmetçik için ‘anne sıcaklığında’ ilmek ilmek atkı ve bere ördü.

Tuşba Belediyesi tarafından paketlenen atkı ve bereler, düzenlenen programla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’a teslim edildi. Hazırlanan paketleri teslim alan Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Karataş, Vanlı kadınların el emeği, göz nuruyla hazırlamış oldukları atkı ve bereleri en kısa süre içerisinde Türkiye’nin bekası için Afrin’de teröristlerle mücadele eden Mehmetçik’e göndereceklerini söyledi.

Vanlı kadınlardan Mehmetçik’e destek

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Vanlı kadınların ilmek ilmek ördükleri boyunluk ve berelerin Mehmetçik’e moral vereceğine dikkat çeken Karataş, “Askerlerimiz bunu alırken çok sevinecekler. Teröristle mücadele azim ve kararlılıkları daha da artacağına inanıyorum. Bu faaliyetin Türkiye’nin bir ucundan Van’dan yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Bu davranışın Vanlı vatandaşlarımızın kalplerinin Afrin’de kahraman askerlerimizin yanında olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Başkanıma ve heyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vanlı kadınlardan Mehmetçik’e destek

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