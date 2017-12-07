Vanlı muhtar ismiyle dikkat çekiyor

Yalındam Mahallesi Muhtarı Azrail Yok, ismi ve soyi sminden dolayı sokakta, evde, yolculukta, sosyal medyada, kahvehanede tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor.

"İSMİMDEN MUTLUYUM"

Muhtar Yok, yaptığı açıklamada, dört büyük melekten biri olan "Azrail" ismini taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"AZRAİL BİZ DE ÖLÜMÜ HATIRLADIK"

Azrail Yok, bazen selam verdiği ve "hayırlı işler" dilediği esnafın kendisine, "Azrail iyi ki buradan geçtin, selam verdin en azından biz de ölümü hatırladık. Biliyoruz ki ölüm vardır, ticaretimizde yanlış yapmayalım." bazen de "Azrail benim yaşım genç, buradan geçme, ben ölmek istemiyorum." dediğini aktardı.

"AZRAİL'İN KOLUNA GİRMİŞSİN"

Esnaf Yakup İşler de Azrail Yok ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca "Azrail'in koluna girmişsin yürüyorsun, Allah yardımcın olsun. Yaşınız genç, yapmayın, etmeyin Azrail ile takılmayın." gibi çok sayıda yorum aldığını anlattı.