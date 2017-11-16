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Vanlı şehide veda

Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde şehit olan Topçu Er Suat Surki gözyaşları arasında toprağa verildi.

16.11.2017 - 13:55
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Vanlı şehide veda

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

TEZKERESİNİ ALACAĞI GÜN ŞEHİT OLDU

Teröristlerin açtığı ilk ateşte Van nüfusuna kayıtlı 5 kardeşin en küçüğü 21 yaşındaki Topçu Er Suat Surki tezkeresini alması gereken dün şehit olurken, 1'i ağır 2 asker de yaralandı.

Vanlı şehide veda

Şehit olan Surki'nin cenazesi,  Şırnak'taki uğurlama töreninin ardından memleketi Van'a gönderildi. Şehit Surki için Yukarı Norşin Camii'nde tören düzenlendi.Vanlı şehide veda

Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. Vanlı şehide veda

Şehit Topçu Er Suat Surki'nin cenazesini tören alanına getirilmesi sırasında ailesi  ve yakınları fenalık geçirdi. Komutanlar şehidin ailesi ve yakınlarını teselli etti.

Vanlı şehide veda

Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Surki için duaların okunmasının ardından, cenazesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Vanlı şehide veda

Vanlı şehide veda

Vanlı şehide veda

Vanlı şehide veda

Vanlı şehide veda


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