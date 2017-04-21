Varenna Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri

Milano'nun kuzeyinde yer alan bir kıyı kasabası olan Varenna, Como Gölü üzerinde yer alan güzel ve otantik Avrupa kasabalarından biri olarak biliniyor.

YAZ AYLARINDA TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

Como'nun doğal güzelliği ve sakinliği yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye yetiyor. Yaz ayları ise kasabanın en kalabalık ve aktif olduğu dönem olarak göze çarpıyor.

Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri Varenna FOTO GALERİ



VAPUR VEYA ARABAYLA ULAŞILABİLİYOR

Como Gölü çevresindeki kasabalara ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu; vapurlar veya araba.

Vapur firmaları; Como merkezi de dahil olmak üzere gölün civarındaki kasabalara gün içinde birçok sefer düzenliyor.

TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OTANTİK SOKAKLAR

Menaggio, Varenna ve Bellagio gibi noktalarda birinden diğerine geçiş sağlanabiliyor. Geçişler, 15 dakika sürüyor ve ücretleri durağa göre değişiyor.

Kasabada bulunan meydanlar ve sokaklar, tarihi dokusuna uygun olarak korunmuş ve fotoğraf çekilebilecek kadar güzel.