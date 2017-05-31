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Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

Eda Beytaş TEOG ikinci dönem sınavında, geçen yıl bu sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan ablası gibi Türkiye birincileri arasında yer aldı

31.05.2017 - 16:27
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Muş'un Varto ilçesine bağlı Dağcılar köyü Seyit Kamer mezrasından taşımalı eğitim sistemiyle Çaylar Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu'na giden Beytaş, 26-27 Nisan'da gerçekleştirilen TEOG ikinci dönem sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Beytaş, okuldan arta kalan zamanlarda hem ev işlerinde annesine yardım ediyor hem de tek geçim kaynakları olan koyunlarına bakıyor.

Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

"HEDEFİM İÇ MİMAR OLMAK"

Eda Beytaş, yaptığı açıklamada, TEOG sınavında Türkiye birincileri arasında yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Köyde imkanlarının çok fazla olmadığını, ancak eksiklerini okul idaresi ve arkadaşlarının yardımıyla giderdiğini anlatan Beytaş, "Hedefim iç mimar olmak. Güzel bir okulda eğitim almak istiyorum. TEOG birincisi olduğumda bu mutluluğu sadece ailemle yaşamadım. Ülkede beni tanıyan ve tanımayan pek çok kişi beni aradı tebrik etti. Bana destek oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten iyi bir ülke." dedi.

Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

Beytaş, okulun açtığı kurslara katıldığını, düzenli ders çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını ifade etti. Ailesinin evde ders çalışması için bütün imkanları seferber ettiğini aktaran Beytaş, "Boş zamanlarımda anneme ev işlerinde yardım ediyorum, koyunlara bakıyorum. Aileme destek olmaya çalışıyorum. Köyde yapacak çok fazla bir şey yok. Telefon belli noktalarda çekiyor. İnternet hiç çekmiyor." diye konuştu.

Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

"ABLASI DA GEÇEN YIL BİRİNCİ OLMUŞTU"

Okul müdürü Olcay Karataş da Eda'nın Türkiye birincileri arasında yer aldığı haberini ailesine vermek üzere köye gittiğini anlattı.

Eda ve Ezgi'nin her türlü maddi imkansızlıklara rağmen bu başarıyı yakaladığını vurgulayan Karataş, şu ifadeleri kullandı: "Köye vardığımda Eda koyunların önündeydi. Koyunların önünden çağırdım. Kendisine bu mutlu haberi verdim. Ailesiyle bu güzel haberi paylaştım. Geçen yıl Ezgi, bu yıl ise Eda Türkiye birincileri arasında yer aldı. Her iki kardeşe de teşekkür ediyorum. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki öğrencilerimiz bu başarıyı sağladılar. Ailesi büyük destek oldu. Okul idaresi ve öğretmenler olarak büyük destek olduk. Yetiştirme kurslarını açtık. Kendilerine her türlü kaynak konusunda yardımcı olduk ve bu başarı geldi."

Vartolu Eda da ablası gibi TEOG birincisi

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