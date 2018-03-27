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Vaskülit nedir

Vaskülit, kan damarlarında iltihaplanma şeklinde seyreden hastalıklara verilen addır.

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Nedeni tam olarak bilinmeyen vaskülitler, vücudun savunma sisteminin farklı sebeplerle kendi dokularına zarar vermesi sonucu meydana gelir. Bulaşıcı bir hastalık değildir.

Vaskülitlerin açıpa çıkmasında genetik faktörlerin yanında çevresel etmenlerin de etkili olduğu tahmin edilmektedir. Bazı vaskülitler bölgesel olarak daha sık görülür.

Bu hastalığın türleri farklı yaş gruplarında yoğunlaşmıştır. 5 yaş altı çocuklarda Kawasaki hastalığı görülürken temporal arterit 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Hastalığın belirtileri gibi tedavi yöntemleri de kişiden kişiye farklılık gösterir. Tedavisinde steroid tedavisi ve savunma sistemini düzenleyici ilaçlar kullanılır. Mutlaka doktor kontrolünde ilerlenmesi gerekir.

VASKÜLİT BELİRTİLERİ

Vaskülitler tuttuğu damarlara göre farklılık gösterir. Belirtileri de buna bağlı olarak değişkendir.

- Temporal arterit: Baş ağrısı, görmede bulanıklık, yorgunluk, omuz, sırt ve kalça ağrıları,

- Takayasu arterit: Kollarda zayıflık, yorulma, nabız zayıflaması, görme problemleri ve bayılma

- Behçet hastalığı: Ağız aftları, genital ülser ve göz iltihabı

- Kawasaki hastalığı: Çocuklarda yüksek ateş, gözlerde kızarıklık, eklem ağrısı, deride döküntü, lenf bezi şişkinliği

- Buerger hastalığı: Vücudun uzuvlarında ağrı ve gangrenler

- Henoch Schönlein Purpurası: Döküntü, eklemlerde iltihaplanma, bulantı, kusma, karında ağrı

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