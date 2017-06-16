Vatan Partisi, İncirlik'in ABD'ye kapatılmasını istedi

Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan Vatan Partisi üyeleri, "İncirlik'e el konsun Amerika defolsun" sloganları atarak Kadıköy-Karaköy İskelesi önünde toplandı.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil burada yaptığı basın açıklamasında, İncirlik üssünün ABD'ye kapatılması talebiyle imza topladıklarını ve amaçlarının İncirlik üssünün ABD askerlerinin kullanımına bir an önce son verilmesini olduğunu ifade etti.

Erbil, şunları kaydetti:

"ABD, PKK ile işbirliğini savunmanın ötesinde eyleme geçti. YPG üzerinden Suriye'yi, PKK üzerinden Türkiye'yi parçalama planı ABD'lilerce artık tatbik ediliyor. Herkes gerçeği çok net görüyor. Türkiye ile ABD bölgede cephe cepheye geldi. Ya Türkiye kazanacak ya ABD. Vatanımızı canımızdan çok sevdiğimize ve onu böldürmeyeceğimize göre elbette biz kazanacağız. ABD diz çökecek. PKK, YPG, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin topu ezilecek."

Basın açıklamasının ardından toplanan imzalar, Kadıköy PTT'den TBMM Başkanlığına gönderildi.