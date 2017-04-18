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Vatan Partisi referandumun iptali için YSK'ya başvurdu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve beraberindeki bir grup partili, referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulundu.

18.04.2017 - 14:29
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vatan

Ankara'da Vatan Partisi üyesi bir grup, anayasa değişikliği referandumunun iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

İPTAL İÇİN BAŞVURU

YSK'ya gelerek, burada  Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Vatan Partisi olarak biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduk. Ben Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak durumu kendilerine arz ettim. Başvurumuzun özü referandumun iptal edilmesidir. Dayanağımız Yüksek Seçim Kurumu'nun oy sayım ve dökümü sırasında aldığı kararlardır. Gerek referandum öncesinde yani 16 Nisan'a giden süreçte ve gerekse 16 Nisan günü sergilenen uygulamalar halk oylamasının meşruiyetini ortana kaldırmıştır. Niçin bugün başvuruda ifade ettiğimiz gibi, 16 Nisan günü sandıklar açılırken daha sayımlara başlandığı aşamada YSK Başkanınca yapılan ve internet sitesinde yapılan duyuru sandık kurullarına iletilen karar, gerekçeli karar yazılmış ve açıklanmış dahi değil" diye konuştu.

"İPTAL EDİLMESİ HUKUKSAL BİR ZORUNLULUKTUR"

Referandumun iptal edilmesinin hukuki olarak zorunlu olduğunu iddia eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz, "YSK yasalara rağmen yasalara aykırı karar almaya yetkili değildir. Yasaları değiştirme yetkisi yoktur.  Yasalar çiğnenmiştir, suç işlenmiştir. Dolayısıyla referandumun iptal edilmesi hukuksal bir zorunluluktur." dedi.

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