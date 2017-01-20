Vatandaşı PKK adına tehdit eden 4 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen V.B, AS, A.S. ve H.E. gözaltına alındı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TEHDİT ETTİLER

İncelemede zanlıların bir vatandaşı da uzun namlulu silahlarla tehdit ettiği ettiği belirlendi. Sürekli Mahallesinde yapılan aramada, zanlıların kullandığı uzun namlulu silah, silaha ait şarjör ve 70 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.