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Vatandaşın yiyeceklerini gasp eden 2 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada Pülümür İlçesi kırsalında vatandaşların yiyeceklerini gasp eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA | 03.07.2018 - 15:01..
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Vatandaşın yiyeceklerini gasp eden 2 terörist öldürüldü

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'mızca, açlıktan vatandaşlarımızın yiyecek ve içeceklerini gasp eden teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

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