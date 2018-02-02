Vatandaşlar şehir hastanelerinden memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat 2017'de açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nin 1. yılını doldurması dolayısıyla düzenlenen törende, önemli açıklamalar yapıldı.

1 YIL OLDU

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Kılınç, toplantıda yaptığı sunumda hastanenin 1 yılına ilişkin bilgiler verdi.

2 MİLYON 490 BİN 286 BAŞVURU

Kılınç, hastaneye başvuranların sayısının milyonları aştığını belirterek, şunları kaydetti: "Mersin Şehir Hastanesi, ilk yılında toplam 2 milyon 490 bin 286 başvuru aldı. Bu başvuruların 568 bin 397’si acil, 1 milyon 602 bin 847'si ayakta tedavi. Öte yandan 88 bin 299 yatan hasta, 230 bin 653’u ise günübirlik hizmet alımı şeklinde gerçekleşti.





YÜZDE 87'LİK DOLULUK ORANI

374 bin metrekarelik kapalı alana ve bin 300 yatak kapasitesine sahip olan hastanemiz, ilk yılında yüzde 87’lik kapasite doluluk oranına ulaştı. Bir yıl içinde toplam 69 bin 427 ameliyat gerçekleştirildi. Modern teknolojilerle donatılan laboratuvar ve kan merkezinde ilk yıl toplam 7 milyon 82 bin 448 tıbbi test yapıldı ve 8 bin 627 doğum gerçekleştirildi."

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95

Kılınç ayrıca hastaların memnuniyet oranının da yüzde 95 olduğunu sözlerine ekledi.

