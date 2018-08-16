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Vatandaşlar yaralı askerlere kan vermek için sıraya girdi

Adıyaman'da çatışmada yaralanan askerlere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti.

İHA | 16.08.2018 - 15:31..
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Adıyaman’da 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı olay  sonrası Adıyaman halkı yaralı askerlere kan bağışında bulunmak için hastaneye akın etti.

Vatandaşlar yaralı askerlere kan vermek için sıraya girdi

SAATLERCE SIRADA BEKLEDİLER

Sosyal medyada yaralı askerler için kan ihtiyacı olduğunu haberini gören vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sıraya girdi. Kan bağışında bulunmak saatlerce sırada bekleyen vatandaşlara kan ihtiyacının karşılanıp gerek kalmadığını, söylenmesine rağmen beklemeye devam ettiler.

Vatandaşlar yaralı askerlere kan vermek için sıraya girdi

"DEVLETİNİ MİLLETİNİ SEVEN KİŞİLER"

Vatandaşlar, Adıyaman’da ki insanların vatanını, devletini ve milletini seven bir kişiler olduğunu ve Adıyaman’ın bu tür terör olaylarıyla anılmasını istemediklerini söyledi.

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