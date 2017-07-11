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Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası

Antalya'da, Kırgızistanlı 49 yaşındaki Zülfiya Ünal'ın çantasını alan Hakan S., kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.

11.07.2017 - 14:56
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Muratpaşa İlçesi Tonguç Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yürüyen Kırgızistanlı Zülfiya Ünal'ı takip eden Hakan S., içinde kimlik, kredi kartı ve bir miktar paranın bulunduğu çantasını alıp kaçtı. Yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredekiler, Hakan S.'nin peşine düştü. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, kadının çantası teslim edildi.

KISA SÜRELİ KAVGA YAŞANDI

Şoka giren Zülfiya Ünal'a esnaf tarafından ayran ikram edilip sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada kalabalıktan bazıları Hakan S.'yi tartakladı. Çevredekilerden bazıları linç edilmesi endişesiyle Hakan S.'yi bir işyerine götürerek durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hakan S.'yi tartaklamak isteyen grup ile buna izin vermeyenler arasında kısa süreli kavga yaşandı. Birbirini yumruklayan, küfreden tarafları polis ayırdı. Kalabalığın dağıtılmasının ardından şüpheli polis aracına bindirildi.

'ALACAĞIM VARDI VERMEDİ' SAVUNMASI

Kapkaç zanlısı olmadığını savunan Hakan S., "Kendisinden alacağım vardı, istedim vermedi" diye kendisini savundu.

"ARKAMDAN YAKLAŞTIKTAN SONRA BENİ İTTİ"

Türkiye'ye sık sık gelip gittiğini belirten Zülfiya Ünal ise "Caddede yürüyordum. Arkamdan yaklaştıktan sonra beni itti. Dengemi kaybettim, bu sırada çantamı alarak kaçtı. Ne yapacağımı şaşırdım. Şansım varmış ki vatandaşlar kısa sürede yakaladı. Çok teşekkür ediyorum "dedi.

Çevredekilerin de bilgisine başvuran polis, Hakan S. ile Zülfiya Ünal'ı işlemleri için polis merkezine götürdü.

Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası


Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası

Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası

Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası

Vatandaşların 'kapkaççıyı dövelim- dövmeyelim' kavgası

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