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Vatani görev için 45 kilo verdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 140 kilo ağırlığındaki 21 yaşındaki genç, askere gidebilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı.

AA | 30.01.2018 - 14:01..
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Geçtiğimiz yıl Simav Askerlik Şubesinden çağrılan Bayram Batmaz, muayenede yapılan kilo ölçünmünde 140 kilogram geldiği için askerliğe elverişsiz raporu verildi.

Kilolarından dolayı askere gidemeyen genç, vatani görevini yerine getirebilmek için kilo vermeye karar verdi.

95 KİLOYA DÜŞTÜ

Azmi ve yaklaşık bir yıllık çalışması sonucunda 45 kilo zayıflayarak 95 kilograma düşen Batmaz, yeniden İlçe Askerlik Şubesine başvurdu.

Bu kez "askerliğe elverişli" raporu alan 1,84 metre boyundaki Batmaz, vatani görevini yerine getirmek için mayıs ayında askere gönderilmeyi bekliyor.

Vatani görev için 45 kilo verdi

DOĞAL YÖNTEMLERLE ZAYIFLADI

Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatani görevini yerine getirecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah'a şükür benim elim ayağım tutuyor. Ülkemiz ateş altındayken ben askerlikten kaçamam. Arkadaşlarım gibi ben de askere gideceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Batmaz da oğlunun askere gidebilmek için azimle fazla kilolarından kurtulduğunu, onun askere gidecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vatani görev için 45 kilo verdi

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