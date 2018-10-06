Vatikan'dan çocuk istismarına karşı yüksek lisans eğitimi

Roma'da bulunan Papalık Gregorian Üniversitesi'nin Çocukları Koruma Merkezi tarafından düzenlenen yüksek lisans programıyla, dünya genelinde çocuk istismarının önlenmesi ve çocukların korunması alanında uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor. 2 yıllık programda teolojinin yanı sıra kilise hukuku ve psikoloji gibi alanlarda da eğitim verilecek.

Program, Katolik Kilisesi'nde son yıllarda yaşanan en büyük sorunlardan çocuk istismarı ve cinsel taciz olaylarıyla mücadele amacıyla atılmış adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

"ÇOCUKLAR DAHA İYİ KORUNACAK"

Gregoriana Üniversitesi Çocukları Koruma Merkezi Başkanı Hans Zollner, geçen ay yaptığı bir açıklamada, taciz vakalarıyla mücadele edebilmek için bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç olduğunu söylemişti. Üniversitenin yeni yüksek lisans programı için dün yapılan tanıtım toplantısında da Zollner, "Kilise adına çocukların himaye edilmesinden sorumlu, donanımlı ve kararlı bir personel ağı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"ELEŞTİRİLERE MİNNETTAT OLMALIYIZ"

Yüksek lisans programının tanıtım toplantısına katılan Kardinal Reinhard Marx da, "Taciz bir suçtur ve medeni bir toplumda bu suçun nasıl ele alınacağı bellidir. Kilise'de ise bastırma, örtbas etme, savuşturma ve inkar gibi farklı standartların uygulanmış olduğunu görmek şok edici ve akıl almaz" dedi.

KİLİSE, ÖRTBAS SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA

Katolik Kilisesi yönetimi, çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlamalarıyla etkili şekilde mücadele etmediği ve bu iddiaları örtbas ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.