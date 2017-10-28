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Vedat Milor pizzaya olan ilgiyi eleştirdi

Ülkemizde; etli ekmek, lahmacun ve pide gibi yiyecekler varken neden pizzanın bu kadar sevildiği anlaşılamıyor.

28.10.2017 - 11:40
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Vedat Milor pizzaya olan ilgiyi eleştirdi

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Lahmacun 'Beyaz Türkler'in sınıf farkı diyerek hor gördüğü, ancak ülkemizde en sevilen yiyeceklerden biri.. Turistlerin dahi severek tükettiği bir yiyecek.

Buna rağmen bir pizzacı restorantı açıldığında, en fazla rağbet gösterilen mekan haline geliyor, pizzalar ise ucuz malzemelerle pahalıdan satılıyor.

"OLAĞANÜSTÜ PİDE, ETLİ EKME VE LAHMACUN SATILAN BİR ÜLKEDE.."

Hürriyet yazarı Vedat Milor, bu yaklaşımı eleştirerdiği yazısında "Bizimki gibi olağanüstü pide, etli ekmek ve lahmacun yapılan bir ülkede sıradan pizzalar nasıl ilgi görüyor, anlamak zor." dedi.

"PİZZANIN ATASI SİZİN LAHMACUN"

Yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Fransa’nın ünlü Gagnaire Lokantası'ndaki sevimli İtalyan garsonun bana “Pizzanın atası sizin lahmacun” dediği nefis lahmacunların olduğu bir ülkede, sıradan pizzaların nasıl bu kadar revaçta ve pahalı olduğu ilginç bir soru.

"PİZZA DİYE UYDURUK ŞEYLER YENİYOR"

Ülkemizde pizza diye gerçekten çok uyduruk şeyler yeniyor. Açıkgöz girişimciler açısından harika bir yatırım pizza işine girmek. Bir koy, on al! Başka bir okuyucumun belirttiği gibi kötü mayalanmış hamura en kötü hazır sosu sür, en kalitesiz malzemeyle süsle, gaz fırınında hamuru ya da malzemeyi yak! Norm bu."

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