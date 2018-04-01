Vefatının 42. yılında gerçeküstücü ressam Max Ernst

Alman ressam, heykeltıraş, grafik sanatçısı ve şair Max Ernst, 42 yıl önce bugün hayata veda etti. Dadaizim ve gerçeküstücülüğün en önemli temsilcilerinden olan Ernst’i, Kitap Ayracı olarak saygıyla anıyoruz.

MAX ERNST HAKKINDA

- 2 Nisan 1891’de, Köln yakınlarındaki Brühl’de dünyaya gelen Ernst, 1909’da felsefe öğrenmek için Bonn’a gitti.

*

- Aynı yıl resim yapmaya başladı. Amatör bir ressam olan babasından etkişlenmişti. Hiçbir zaman resim eğitimi almadı, ancak bu alanda başarılı olacaktı.

*

- I. Dünya Savaşı’nda Alman ordusundaydı. Savaş, sanatını durdurdu. O günden sonra bütün öz yaşam öykülerinde, “Max Ernst, 1 Ağustos 1914’te öldü!” yazdı.

*

- Savaştan sonra yepyeni fikirlerle doldu ve dadaizme yöneldi.





- 1919’da ressam Paul Klee ile birlikte farklı malzemeleri değerlendirerek kolajlar yapıp, yeni çalışmalar ürettiler.

*

- 1922’de Litterature dergisi’nde çalışmaya başladı. Burada Paul Eluard ve Andre Breton ile tanışarak gerçeküstücülerle tanışan Ernst, bu anlamda, resmin dilini değiştiren ilk ressam oldu.

*

- 1925’te sürekli deneysel çalışmalar yaparak, bir yüzeyin dokusunun, üzerine kalem veya başka bir malzeme ile sürtülerek kağıda geçirildiği, frotaj tekniğini buldu. Sonraki yıl, tuval üzerinde kurumuş boyanın kazınmasına dayanan grataj yöntemini geliştirdi.

(Birds also birds, fish, snake and scarecrow - 1921)

- Resimlerinde en çok kuşları çizerdi; Loplop adını verdiği ikinci benliği de bir kuştu. 1934’te heykel yapmaya başladı.

*

- II. Dünya Savaşı sırasında kaçıp New York’a sığınan Ernst, kendisi gibi aynı durumu yaşayan sanatçı arkadaşları Marcel Duchamp ve Marc Chagall ile soyut dışavurumculuk akımını geliştirdi.

(Elephant of Celebes - 1921)

- Ernst, “Resmin Ötesinde” adını verdiği makale ile maddi başarı sağladı. Aynı zamanda şiirler de yazıyordu.

*

- Ernst, “Lewis Carrol, Franz Kafka” gibi yazarların kitap kapaklarını yaptı. “Elephant of Celebes” adını verdiği tablosu, genellikle sürrealizmle ilgili kitaplarda yer alır.

ÜÇ HAFTADA YAZDIĞI ROMAN

Ernst, resim alanındaki başarısının yanında edindiği edebiyat çevresinde duyduğu ilgiden, 1933’te İtalya’daki dostlarını ziyareti sırasında “Merhamet Haftası ya da Yedi Ölümcül Element” adını verdiği romanını, 3 haftada bitirdi.

Bu yazısız bir romandı; ama bir çizgi roman da değildi. Kitabın büyük bir bölümünde, temel resimler olarak tamamladığı hazır illüstrasyonları, ilavelerle değiştirerek kullanmıştı. 19. Yüzyıl sonlarının popüler Fransız nesrinin kaba saba ve genellikle renkli ahşap oymalardan oluşan resimlerin konuları, ihtiraslı aşklar, tutku, kıskançlık ve nefretti.

Ernst, bu kitapta aynı zamanda dil ve kavramlardan oluşan bir kolaj yapmıştı. Kitapta geleneksel “yedi ölümcül günah” yerine “yedi ölümcül element” yer alıyor. Elementlerden su ve ateş, dört günahı simgelerken, bize yedi element sunuyor. Eserin her bir bölümünün başında da bir Dadaist ya da Gerçeküstücünün metinlerinden alıntılar yapıyor.

Her okurun kitabı kendi birikimi ve duygusal zekasına göre farklı yorumlayacağı bu gerçeküstü romanda birçok illüstrasyon olsa da her biri sizi tek başına da etkileyecek. Merhamet Haftası, kolaj türünde gerçeküstü bir roman...

Merhamet Haftası

Max Ernst

Altıkırkbeş Yay.

S.: 197

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R