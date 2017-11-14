taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8793
EURO
4,5278
ALTIN
159,21
PETR
62,8300

Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek

Milletvekilleri yurt dışında, bulunduğu ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme yapabilecek

14.11.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığınca yeni kurulan telefon santralinin sanal sabit telefon uygulamasının milletvekilleri ve idari teşkilat yöneticileri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Halen Meclis idari teşkilatı tarafından kullanılan bu uygulamanın denemelerinin tamamlandığı belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"ÜCRETSİZ KULLANABİLECEKSİNİZ"

"İnternete bağlandığınızda TBMM santrali üzerinden kurum içindeki ve dışındaki erişilebilirliği artıracak bu lisanslı uygulamayla, yurt içi ve yurt dışından kendi makam telefonunuz yanınızda gibi tüm özellikleri ücretsiz kullanabileceksiniz. Böylece misafir bulunduğunuz ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme imkanınız olacaktır.

Tarafınızdan santralimizin bu özelliğinin kullanılmak istenmesi ve dilekçe ile başvuru halinde, telefon işletme birim personeli, cep telefonlarının işletim sistemine göre kullanıcı isimleri ve yetkilendirme işlemlerini müteakip, cep telefonu uygulamasının kurulmasında yardımcı olacaklardır."

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da linç edilen taciz sanığına 10 yıl hapis 
Sahibi olduğu bakkalda, 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan M.R.Ç. suçlamaları kabul etmedi.
Çalışmıyor diye eşini 2 saat kemerle dövdü
Adana'da, çalışmadığı için eşi Aysel B.'ye şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı Ömer B., ifadesi alınıp serbest bırakıldı.
İstanbul'a özgü bitki keşfedildi
Yeni keşfedilen endemik bitki İstanbul'dan... İstanbul soğanı adı verilen bitki dünya literatürüne de Allium İstanbulenese adıyla girdi.
Urfalı çocuklar engelleri 'At'la aşacak
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) 5. At'la Terapi Merkezi'ni Şanlıurfa Hipodromu'nda açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

134
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

33
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

65
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

43
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

161
AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM