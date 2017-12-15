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Veliaht Prens Selman Fransız dergisinin kapağında

Suudi Arabistan'da prenslerin tutuklandığı operasyonların başında olan ve Kudüs konusunda sessiz kalan Veliaht Prens, Fransızların alkışını aldı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 14:19..
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Veliaht Prens Selman Fransız dergisinin kapağında

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından ülkede bazı prenslere ve prenseslere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonların arkasındaki ismin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu ortaya çıktı.

"GELECEĞİN LİDERİ"

Trump'ın Kudüs kararından sonra ülkede yayın yapan televizyonlara, konuyla ilgili haber yapılmaması konusunda talimatlar veren Veliaht Prens, Fransa'da yayın yapan Le Point dergisine kapak oldu.

Veliaht Prens'ten övgüyle bahseden dergi, Selman'ın "geleceğin" lideri olduğunu savundu.

Veliaht Prens Selman Fransız dergisinin kapağında

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