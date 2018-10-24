Veliaht Prens: Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyorlar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'daki "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız olduğunu söyleyen Prens Selman, "Adalet yerini bulacak." dedi.

"BAŞARAMAYACAKLAR"

Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yaptıklarını belirten Selman, Türkiye'de bir Başkan var; Erdoğan. Onun adını da kirletemeyeceksiniz. Sizin istediğiniz asla olmayacak. İki ülke arasındaki güzel ilişkileri göstereceğiz. Bütün dünyaya katillerin cezalandırılacağı göstereceğiz. dedi.

Prens Selman, ayrıca Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yaptıklarını belirtirken, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar" dedi.

SUÇLULAR CEZALANDIRILACAK

Veliaht Prens Bin Selman, "Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar" dedi.