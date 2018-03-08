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Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 09:42..
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Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Suudi Arabistan'ın "yeni nesil" kral adayı Muhammet bin Selman'ın yurt dışı ziyaretleri oldukça fazlaca konuşuldu. Gerek ilk tercih olarak Mısır'ı seçmesi, gerek peşinden gelen İngiltere ziyareti konuşulmaya devam ederken, Mısır ziyaretine ilişkin ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

SİSİ'YE NAMAZ KILDIRDI

Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile birlikte Suudi Arabistan'ın da finansörlerinden olduğu El ezher Camii restorasyon çalışmalarını başlatan ve yerinde incelemelerde bulunan Selman, burada Sisi'ye namaz kıldırdı.

Cemaatin ön safında imam olarak bulunan Selman'ın Sisi'ye namaz kıldırması büyük tepkilere neden oldu.

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

GALOŞLU NAMAZ

Suudi Prens'in namaz kıldırmasından çok dikkat çekici olan kısım, namaz kılanların ayaklarında bulunan galoşlar oldu. Zira namaz kılarken ayakkabı, terlik gibi giysilerin ayakta bulunmasının namazın nizamiyetini bozma durumu söz konusu.

Selman ve kafilesidne bulunanların galoşlu namazı için çok sayıda eleştiri gelirken, bu hameleye "göstermelik ibadet" yorumları yapıldı.

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

ILIMLI İSLAMIN KALBİ OLACAK

Kılınan namaz sonrasında El ezher'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan El ezher büyük imamı Şeyh Ahmed Al-Tayeb, "10. yüzyılda inşa edilen cami, artık İslami öğrenimin yanı sıra laik konuları ve ülke çapında ve büyük bir ağı da kapsayan üniversitenin parçası. Öğretimi radikalizm ve şiddet ile karşı karşıya getiren bir ılımlılık kalesi olacak." yorumunu yaptı.

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

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