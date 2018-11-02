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Veliaht Selman'dan Kaşıkçı'ya: O tehlikeli bir islamcı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği iddia edildi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 09:33..
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Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiği ve Muhammed bin Selman'ın direkt olarak azmettiricilikle suçlandığı cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin iddialar her geçen gün artıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği iddia edildi.

Veliaht Selman'dan Kaşıkçı'ya: O tehlikeli bir islamcı

TRUMP'IN DAMADI İLE GÖRÜŞTÜ

Washington Post gazetesinde yer alan ve söz konusu görüşme hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırılan haberde veliaht prensin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin detaylar aktarıldı.Veliaht Selman'dan Kaşıkçı'ya: O tehlikeli bir islamcı

MÜSLÜMAN KARDEŞLER SUÇLAMASI

Buna göre Kaşıkçı olayının konuşulduğu bildirilen görüşmede Prens Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı için "O tehlikeli bir İslamcıdır." değerlendirmesini yaptığı iddia edildi. Görüşmede, Kaşıkçı olayının ABD-Suudi ilişkilerine zarar vermemesi gerektiğini belirten veliaht prens, Kushner'e "Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu" söyledi.

Veliaht Selman'dan Kaşıkçı'ya: O tehlikeli bir islamcı

Habere göre Prens Muhammed bin Selman, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden günler sonra Kushner ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da hazır bulundu.

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