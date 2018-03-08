Veliaht Selman'dan mutlu aile pozu

Suudi Arabistan'ın yeni nesil kralı olarak görülen Muhammet bin Selman İngiltere'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dün İngiliz Kraliçesi Elizabeth ile görüşme gerçekleştiren Selman, sonrasında da Theresa May ile bir araya geldi.

May ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren Selman ve May'in kabinesi, "mutlu aile" pozu verdi.

MAY İLE STRATEJİK GÖRÜŞME

Downing Street 10'da yapılan toplantı sırasında heyet görüşmesinden önce MAy ile Selman birebir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında Londra'da "İngiltere-Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Konseyi" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

KADIN BAKAN SELMAN'IN YANINDA

Suudi veliaht prensi Selman'ın İngiltere ziyaretinde, yanında geçtiğimiz günlerde atanılan ilk kadın bakan da vardı. Suudi yönetimin Çalışma Bakanlığına atadığı Dr. Tamader Al-Rammah'ın da Dünya kadınlar gününde Selman'ın yanında bir yurt dışı ziyaretinde bulunmasını, ılımlı islam mesajı vermek olarak yorumlandı.





10 NUMARA ÖNÜNDE PROTESTO

Suudi Prens'in 10 numaraya yönelik gerçekleştirdiği ziyaret stratejik unsurlar barındırsa da Londra halkı bu duruma tepkiliydi. Özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği kanlı operasyonlara karşı eylem yapan göstericiler, tıpkı Kraliçe Elizabeth ile yapılan görüşme sırasındaki protesto gibi burada da Suudi prense tepki gösterdi.

Göstericilere yer yer polis müdahalesi gerçekeltşirildi.

KRALİYET ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Selman May ve Kraliçe Elizabeth haricinde de bir takım görüşme trafiğinde bulundu. İngiltere tahtının miraçıları olan Prens Charles ve Cambridge dükü William ile bir araya gelen Selman için "veliaht" oluşları nedeniyle "mevkidaşlar bir arada" yorumları yapıldı.