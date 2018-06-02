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Velilerden sınav duası

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci bugün Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Sınav öncesi, veliler Eyüp Sultan Türbesi'nde çocukları için dua ettiler.

DHA | 02.06.2018 - 13:06..
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Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Veliler, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.

Velilerden sınav duası

TÜRBE BAHÇESİNDE DUA ETTİLER

Bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti.

Velilerden sınav duası

"ÇOCUKLARIMIZ KADAR HEYECANLIYIZ"

Kızıyla türbeye gelen Hatice Yerdeyatar ise "Biz de LGS anneleri olarak hepimiz çok heyecanlıyız.  Buradan herkese dua ediyoruz. Onlarda heyecanlı bizde heyecanlıyız haliyle. İnşallah 12 buçukta neticeye ermiş olacağız" diye konuştu.

Velilerden sınav duası


Velilerden sınav duası

Velilerden sınav duası


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