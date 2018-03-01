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Velilerden taciz dayağı yiyen öğretmen tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla veliler tarafından darbedilen S.Ö., ifadesinde "Sarhoştum, sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim sandım." dedi.

İHA | 01.03.2018 - 15:52..
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Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde yapılacak reklam çekiminde oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak davet ettiği ve sonrasında ise tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Olayın ardından veliler tarafından darp edilen şüpheli öğretmen S.Ö., polis tarafından velilerin elinden kurtarılarak gözaltına alınmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Velilerden taciz dayağı yiyen öğretmen tutuklandı

"AJANSA KAYIT YAPTIRMASINI SÖYLEDİM"

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen S.Ö.’nün, "9’uncu sınıfta okuyan aynı zamanda atlet olan kız öğrencim beni aradı. Telefonla konuşma sırasında oyunculuktan konu açılması üzerine ben de birkaç dizide oynadığım için kendisine çok çocuk oyuncu aradıklarını, tanıdığım bir ajansa kayıt yaptırmasını söyledim." dedi.

Fatih’te öğretmene taciz dayağı VİDEO

"ALKOL ALMIŞTIM"

Şikayetçi M.Ç.’yi evine götürmediğini ve telefonda taciz etmediğini iddia eden S.Ö.’nün ifadesinde, “İzinli olduğum için evimde alkol almıştım. Aynı gün görev yaptığım okulda öğrenci olan M.Ç. beni arayarak arkadaşına oyuncu olmak için ajansa gitmesini söylediğimi anlattı. Kendisi de oyuncu olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine şikayetçi M.Ç.’ye de diğer öğrencime söylediğimi tekrarladım.

"SÜREKLİ BARIŞIP AYRILDIĞIM SEVGİLİM SANDIM"

Daha sonrasında beni telefonla arayarak ve benimle buluşup bira içmek istediğini söyleyen kişinin sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim sandım ve kendisiyle buluşmayı kabul ettim. Konuşmalarından dolayı telefondaki bayanın da alkollü olduğunu düşündüm. Buluşma noktası olarak konuştuğumuz Sümbül Efendi Camisi’nin yakınına geldiğimde 5-6 kişilik bir grup beni sopalarla darp etmeye başladı. Yüzüme darbe aldım ve kendimi korumak için yere uzandım. Polis memurları geldiler. 5 şişe yüksek alkollü bira içmiştim. Bugün M.Ç. isimli şahsı görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Şikayetçi M.Ç.’yi evime götürmedim. Telefonda kendisini taciz etmedim, alkol içmesi ya da alması yönünde bir şey söylemedim" dediği öğrenildi.

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