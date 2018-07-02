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Velilerin kayıt nöbeti

Yozgat'ta veliler çocuklarının ön kaydını yaptırmak ve istediği öğretmeni seçebilmek için ilkokul önünde sabahladı.

AA | 02.07.2018 - 12:24..
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Yaklaşık 50 veli, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde beklemeye başladı. Bazı veliler, çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde sabahladı. Kendi aralarında sıra listesi oluşturan veliler, mesainin başlamasıyla çocuklarını okula kaydettirdi.

Velilerin kayıt nöbeti

ÖĞRETMEN TERCİHİ

Torununu kaydettirmeye giden Serkan Civelek, istedikleri öğretmeni seçebilmek için beklediklerini söyledi. Civelek, "Öğretmen tercihi yapacağız. Sekizinci sıradayım." dedi.

Velilerin kayıt nöbeti

120 ÖĞRENCİ ÖN KAYIT YAPTI

Selma Çankaya da torununu okula kaydettireceklerini belirterek, "Gece saat 01.00’de geldim, gidip saat 04.00’de geri geldim." diye konuştu.

Okulun müdürü Yusuf Saraç ise, 2 Temmuz’da ön kayıt alınacağı duyurusunu yaptıklarını söyledi. Velilerin kendilerine saat kaçta gelmeleri konusunda sorular sorduğunu anlatan Yusuf Saraç, "Sabah 08.00 itibarıyla kayıt yapacağımızı söyledik. Veliler de bir gün önceden gelip burada beklemişler. Amacımız velilerimizin hakkı yenmesin, velimiz gönlünde olan öğretmene çocuğunu yazdırsın. Üç yıldır bunu uyguluyoruz ve bu sistemden memnunuz. Şu anda birinci sınıf için beş sınıfımız var, gerekirse iki sınıf daha açabiliriz. Sabah saatlerinde gelenlerle birlikte 120 öğrencinin ön kaydını yaptık." dedi.

Velilerin kayıt nöbeti

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