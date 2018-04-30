Geçtiğimiz Mart ayında, 270 bin nüfuslu Venedik'i 300 bin turist ziyaret etmişti. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentin ziyaretçi akınına dayanamadığını anlatmak için uluslararası bir medya kampanyası başlatma sözünü vermişti. İtalya’ya gitme planı yapanlara dikkat, günlük kota sınırlaması geldi.

ZİYARETÇİ SAYISI KISITLANACAK

Venedik Belediyesi, kenti turist akınından kurtarmak için günlük 100 bin turist kotası getirdi. Söz konusu sayaçlardan elde edilecek verilerle kenti ziyaret edenlerin sayısı kısıtlanacak. Amaç ,turist akınına uğrayan bölgelerdeki nüfusu hafifletmek ve sürdürülebilir turizm odaklı bir yapı oluşturmak. Böylelikle yaz boyu kent sakinlerine rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

Alınan önlemler doğrultusunda, haftasonunda ünlü Piazzale Roma meydanına gidenler, geri çevrilecek. Ponte Della Costituzione Köprüsü'ne girişler de sınırlandırılacak. Ayrıca uzun kuyruklar oluşması halinde gondolların sıraya girmesine izin verilmeyecek.

VENEDİK HALKI MEMNUN

Kent sakinleri yıllardır turist sayısının azaltılması için protestolar düzenliyordu. Ziyaretçi sayısının baş edilemez şekilde arttığını söyleyen kent sakinleri bu habere en çok sevinenler oldu. Halk arasında "İyi oldu, kente gelen turist sayısı gerçekten çok yüksek, kentimizde gelişigüzel bir turizm anlayışı istemiyoruz" diyenler var.

Venedik'e günlük turist kotası geldi