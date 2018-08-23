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Venezuela'da deprem gökdeleni eğdi

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, başkent Caracas'ta David Kulesi olarak bilinen 200 metrelik gökdelenin son 5 katının deprem yüzünden 25 derece eğildiğini belirtti.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 10:45..
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Venezuela'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ülkede maddi hasara neden oldu. Şiddetli deprem binaların bir kısmını yok ederken, ülkenin sembol yapılarından biri olan 200 metrelik gökdelende yüzde 25'lik bir eğim meydana geldi.

Venezuela'da deprem gökdeleni eğdi

SON 5 KAT EĞİLDİ

NTN24 televizyonunun haberine göre, Libertador Belediyesi Sivil Koruma Direktörü Hernán Mateo, "Bina ufak bir hareketten çökebilir" diye bildirdi. ​Yapımı 1990 yılında başlayan David Kulesi, ülkenin en uzun üçüncü binası olarak gösteriliyor. Yapımı yarıda kalan binada, 2007'den bu yana yoksullar yaşıyor.

Venezuela'da deprem gökdeleni eğdi

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