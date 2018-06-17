Venezuela'da gece kulübünde izdiham: 17 ölü

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki bir gece kulübünde mezuniyet kutlaması yapan gençler arasında kavga çıktı. Hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.





KAOSTA GÖZ YAŞARTICI BOMBA ATILDI

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, El Paraiso semtindeki olayı doğruladı.17 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kulüpteki izdihamda hayatını kaybedenlerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Yaralılar çevredeki hastenelerde tedavi altına alınırken, 18 yaşından küçük bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kavganın çıkış nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını aktaran Reverol, olayla ilgili aralarında gece kulübünün sahibinin ve göz yaşartıcı bombayı patlatan kişinin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.