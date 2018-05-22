Venezuela ABD'li diplomatı gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telekonferans aracılığıyla görüşen Maduro, en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u ülkeden gönderme kararı aldı.





TÜRKİYE'NİN DURUŞU DÜNYAYA CESARET VERDİ

ABD'nin, Avrupa ve Orta Doğu'da estirdiği teröre karşı duran Türkiye'nin tavrı dünyanın gözünü açtı.

Öncelikle ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine BMGK'da karşı çıkıldı. Oylamaya sunulan kararda 128 ülke ret oyu kullandı.

Alınan karar sonrası dünya basını, Türkiye'nin Kudüs için yaptığı çalışmaların ABD ve İsrail karşısında başarılı olduğunu yazmıştı.

Türkiye, Filistin'de katliam yapan İsrail'in diplomatını da göndermesiyle iki ülke karşısındaki duruşuyla takdir topladı.

VENEZUELA: SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela’daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson’u Todd Robinson’u Pazar günü Venezuela’da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, Venezuela yetkililerin Robinson’un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu belirtildi. Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezuela Devlet Başkanı olarak seçilmişti.