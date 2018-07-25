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Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği nedir

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamında istihdam edilen memurluk türüdür.

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Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin (VHKİ) görevleri, sorumlulukları ve yetkileri çalışmış oldukları kuruma göre farklılık gösterir.

GÖREVLERİ

VHKİ, genel olarak yazışma işlerini yürütmekle görevlidir. Evrakların bilgisayar ortamında hazırlanması, imzalanması ve arşivlenmesini sağlamak yine VHKİ’nin görevleri arasında yer alır.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayara, çevre birimlerine ve ofis programlarına hakim kişilerdir. Verilerin analizini yaparak, elektronik tablolarda tutulması, saklanması ve kullanılması üzerine bir takım işleri yapar.

DÜZ MEMURDAN DAHA FAZLA MAAŞ

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile düz memur arasında belirli farklar var. VHKİ unvanlı memur, düz memurdan daha fazla maaş almakta. VHKİ unvanlı memurlar çalışma yeri masa başıdır ve işlerini bilgisayar ortamında yapar. Ancak düz memurların masa başı yada bilgisayar ortamında çalışma zorunluluğu yoktur.

KPSS ŞARTI

VHKİ olmak kamu kurum ve kuruluşları farklı başvuru şartları aramaktadır. Ortaöğretim mezunu, ön lisans mezunu ve lisans mezunu eğitim düzeyindeki kişiler VHKİ olarak ilanlara başvuruda bulunabilir. Ancak alımlarda KPSS şartı aranmaktadır.

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