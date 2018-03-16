Veysel Eroğlu'dan su sıkıntısı sorusuna esprili yaklaşım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın'da partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilerin "Türkiye’de su sıkıntısı çekilecek mi?" sorusuyla sıklıkla karşılaştığını aktaran Bakan Veysel Eroğlu, kuraklık olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranının tatmin edici olduğunu ifade etti.

"BIYIKLARIMI KESERSEM BİLİN Kİ SU KESİNTİSİ VAR"

Eroğlu, "Barajlarda içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80, 60 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. Enerji maksatlı barajlarda da şuanda yüzde 44 doluluk oranı var. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var." şeklinde konuştu.