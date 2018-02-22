taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.841
USD
3,7827
EURO
4,6701
ALTIN
161,65
PETR
65,2900

Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

Danimarka'da bulunan bin 200 yıllık tarakların üzerinde bulunan şekiller, Vikingler'in kültürel tarihine ışık tutacak.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 18:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

Vikinglerin kalbi konumunda olan Danimarka'da, yapılan kazılar neticesinde Vikinglere ait kalıntılara rastlanıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bulunan kalıntıların Vikinglerin kültürel tarihine ışık tutması bekleniyor.

Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

ÜZERİ YAZILI TARAK

Toprak altında yapılan araştırmalar neticesinde birkaç parça halinde tarak bulundu. Olayı "tarihi" olarak nitelendiren şey ise tarak değil üzerinde yazan yazılar oldu. Tarağın önü ve arkasında el yazısı ile " tarak" yazdığı ve bunun da Vikinglerde okuma yazma oranının tespit edilmesine ışık tutacağı belirtildi.

Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu

RÜNİK YAZI SİSTEMİNİ AYDINLATACAK

Milattan sonra 800'lü yıllardan kalma olduğu belirtilen yazılı tarağın üzerindeki harflerin, Runik alfabesi ile yazıldığı ve yazı sistemlerinin nasıl ilerlediğini belirtecek önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Araştırmacılar tarağın bir başına önemli bir bulgu olmadığını, ancak üzerinde yazan yazıların Vikinglerin kültürel sistemine ışık tutacağını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İsrail askerleri, Filistinli genci döverek öldürdü
İsrail, Filistin halkına yaptığı zulme devam ediyor. İsrail polisi Filistinli genci gözaltına aldığı sırada sert müdahaleler sonucunda genç hayatını kaybetti.
Fransa Limon Festivali'nden renkli görüntüler
1933 yılında meyve-sebze sergisi olarak başlayan organizasyon, zamanla Limon Festivali'ne dönüştü. Her yıl 17 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında yüz binlerce kişinin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.
YPG ile rejimin kirli pazarlığı
YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretme anlaşmasının ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.
Afrin'de YPG'li teröristler Esad'ın yardımını bekliyor
Mehmetçik'in kararlı bir şekilde ilerlediği Afrin şehir merkezindeki terör yandaşları, Esad ve Öcalan'ın fotoğraflarını birlikte taşımaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

334
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

182
PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

206
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

134
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

18
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

367
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM