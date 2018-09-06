Kaza Sivas’ta İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

GERİ VİTESE TAKIP ÇARPTI

Tartışmanın ardından arkasındaki otomobil sürücüsüne kızan kamyon şoförü, kamyonu ile önce ileri doğru gitti. Arkasındaki araçla arasındaki mesafeyi açan kamyon şoförü, ardından aracını geri vitese takarak ardındaki otomobile çarptı.

Vitesi geriye takıp arkasındaki araca çarptı VİDEO

Çarptığı otomobil ise geriye kayarak arkasında bulunan halk otobüsüne çarptı. Kızdığı otomobil sürücüsüne zarar vermek isteyen kızgın kamyon sürücücü, halk otobüsünde ki güvelik kamerasını hesap etmemişti.

Ardındaki araca zarar vermek isteyen kamyon sürücüsünün planını güvenlik kamerası bozdu. Olayla yaralanan olmadı.