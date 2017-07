Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Ülkemize vize uygulamayan birçok ülke var. Bazıları ülkelerde kapıda almak gerekirken bazıları için de online vize imkanı mevcut.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden derlediğimiz liste ile gitmek istediğiniz ülkenin vize muafiyetine tabi olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca karşısında yazan süreler ve özel şartları da bu yazıdan öğrenebilirsiniz. Kolay bulmanız için alfebetik sıra ile hazırlanan listeler vizeden muaf ve vizeye tabi ülkeler olarak aşağıda mevcuttur. Şimdiden iyi tatiller dileriz.

VİZEDEN MUAF ÜLKELER

Andorra: 90 Gün

Antigua-Barbuda

Arjantin: 90 Gün

Arnavutluk: 90 Gün

Bahamalar

Barbados: 90 Gün

Belarus: 30 Gün

Belize: 90 Gün

Bolivya: 90 Gün

Bosna-Hersek: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf

Botsvana

Brezilya: 90 Gün

Brunei: 30 Gün

Doğu Timor: Sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli

Dominika: 21 Gün

Dominik Cumhuriyeti: Sınır kapılarında

Ekvator: 90 Gün

El Salvador: 90 Gün

Endonezya: 30 Gün

Ermenistan: Uçakla gidilmesi halinde havalimanında vize verilmektedir.

Fas: 90 Gün

Fiji: 90 Gün

Filipinler: 30 Gün

Filistin: Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir. (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecek vatandaşlarımız hariç)

Guatemala: 90 Gün

Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 Gün

Gürcistan: 1 Yıla kadar. (Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.)

Haiti: Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir.

Honduras: 90 Gün

Hong Kong: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan Türk vatandaşları, Hong Kong S.A.R.’a (Special Administrative Region of The People's Republic of China/Özel İdare Bölgesi) yapacakları turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde üç ay süreyle vizeden muaftır.

İran: 90 Gün

Jamaika: 90 Gün

Japonya: 90 Gün

Karadağ: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Katar: 30 Gün

Kazakistan: 30 Gün. Türk vatandaşlarının Kazakistan’da 5 günden fazla kalmak istemeleri halinde, ülkeye giriş tarihini takip eden 5 gün içerisinde göç polisine kayıt olma ve kayıt yaptırılan şehirden başka bir şehre gidildiğinde kayıt yenileme zorunlulukları bulunmaktadır.

Kenya: 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kenya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları Kenya'ya varışlarından önce "www.ecitizen.go.ke" web sayfasındaki "Services" bölümüne girerek elektronik vize almaları gerekmektedir.

Yeni uygulamayla vize alınması en az 2 gün sürebilmekte olup, vatandaşlarımızın, Kenya'ya varışta, geçerli elektronik vizenin bilgisayar çıktısıyla birlikte, en az 6 ay geçerli pasaport, otel rezervasyonu, seyahat programı, (turist olarak gidiliyorsa) ziyaret edilecek yerlerin listesi ve (iş ve arkadaş ziyaretleri için) davet mektubu gibi tamamlayıcı belgeleri sınır polisine ibraz etmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, Kenya makamlarından alınan duyuruda e-vize başvuruları esansında sorunlar yaşandığı için e-vize uygulamasının yanı sıra Büyükelçiliklerde ve sınır kapılarında manuel vize uygulamasının da tekrar yürürlüğe konulduğu kaydedilmektedir.

Kırgızistan

KKTC: Türk Vatandaşları, KKTC’ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.

Kolombiya: 90 Gün

Kamboçya: Vizeye tabi ancak, 30 gün geçerli turistik amaçlı vizeler, Kamboçya’nın ülkemizdeki Fahri Konsolosluğunun yanı sıra, sınır kapılarında da verilmektedir.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore): 90 Gün

Kosova: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Kosta Rika: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Lübnan: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Makau Özel İdare Bölgesi: 30 Gün. Daha uzun süreli seyahatler için Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Makedonya: 90 Gün

Maldivler: 30 Gün

Malezya: 90 Gün

Mauritius: 30 Gün

Meksika: Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Moğolistan: 30 Gün

Moldova: 90 Gün

Nikaragua

Palau Cumhuriyeti

Panama: 180 Gün

Paraguay

Peru: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Sao Tome ve Principe: 15 Gün

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

St. Lucia

Seyşeller: 90 Gün

Sırbistan: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla

Singapur: 90 Gün

Sri Lanka: Türk vatandaşları, 30 güen kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Sudan: Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı’nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.

Suriye: 180 gün içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün

Svaziland: 30 Gün

Şili: 90 Gün

Tacikistan: Türk vatandaşları, Tacikistan'a gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatleri öncesinde www.evisa.tj adresinden başvuru yaparak vizelerini almaları gerekir.

Tayland: 30 Gün

Tayvan: Türk vatandaşlarının, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapmaları şartıyla (ayrıca dönüş bileti ibraz etmeleri, vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık fotoğraf ibraz etmeleri gerekmektedir) sınırda harçsız almaları mümkündür.

Trinidad-Tobago: 30 Gün

Tunus: 90 Gün

Tuvalu

Ukrayna: 60 Gün. Türk vatandaşları, Ukrayna’ya geçerli biyometrik kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkün.

Uruguay: 90 Gün

Ürdün: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla.

Vanuatu: 30 Gün

Venezuella: 90 Gün

Zambiya: 30 Güne kadar. Sınır kapısından alınabilmektedir.





VİZEYE TABİ ÜLKELER

Afganistan

Almanya Federal Cumhuriyeti

Amerika Birleşik Devletleri

Angola

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Bahreyn

Bangladeş

Belçika

Benin

Birleşik Arap Emirlikleri

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

Butan

Cape Verde

Cezayir

Cibuti

Çad

Çek Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Danimarka

Ekvator Ginesi

Eritre

Estonya

Etyopya

Fildişi Sahili

Finlandiya

Fransa

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine-Bissau

Grenada

Guyana

Güney Sudan

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Hollanda Antilleri (Curacao,St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius ve Saba)

Irak

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya ve Vatikan

İzlanda

Kamerun

Kanada

Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)

Kiribati

Komor Federe İslam Cumhuriyeti

Kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire)

Kore Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore)

Kuveyt

Küba

Laos

Lesotho

Letonya

Liberya

Libya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Madagaskar (Malagazi)

Malavi

Mali

Malta

Mısır

Mikronezya

Monako

Moritanya

Mozambik

Myanmar (Burma veya Birmanya)

Namibya

Nauru

Nepal

Nijer

Nijerya

Norveç

Oman (Umman)

Orta Afrika Cumhuriyeti

Özbekistan

Pakistan

Papua Yeni Gine

Polonya

Portekiz

Romanya

Ruanda

Rusya Federasyonu

St. Vincent-Grenadines

Senegal

Sierra Leone

Slovakya

Slovenya

Solomon Adaları

Somali

Surinam

Suudi Arabistan

Tanzanya

Togo

Tonga

Türkmenistan

Uganda

Vietnam

Yemen

Yeni Zelanda

Yunanistan

Zimbabve





NOT: Bu listeler yalnızca turizm amaçlı seyahatlar için tek giriş vizeleri için geçerli uygulamalara ilişkin bilgilendirme sunmakta, yalnızca umuma (Bordo) ait pasaportları kapsamaktadır.

Öğrenim, iş, çok girişli vize, uzun süre ikamet vb. sebeplerle yapılacak ve hususi (Yeşil), hizmet (Gri) ve ya diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri için ilgili ülkenin temsilciliğiyle görüşülmesini öneririz.