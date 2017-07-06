Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Ülkemize vize uygulamayan birçok ülke var. Bazıları ülkelerde kapıda almak gerekirken bazıları için de online vize imkanı mevcut.
Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden derlediğimiz liste ile gitmek istediğiniz ülkenin vize muafiyetine tabi olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca karşısında yazan süreler ve özel şartları da bu yazıdan öğrenebilirsiniz. Kolay bulmanız için alfebetik sıra ile hazırlanan listeler vizeden muaf ve vizeye tabi ülkeler olarak aşağıda mevcuttur. Şimdiden iyi tatiller dileriz.
VİZEDEN MUAF ÜLKELER
Andorra: 90 Gün
Antigua-Barbuda
Arjantin: 90 Gün
Arnavutluk: 90 Gün
Bahamalar
Barbados: 90 Gün
Belarus: 30 Gün
Belize: 90 Gün
Bolivya: 90 Gün
Bosna-Hersek: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf
Botsvana
Brezilya: 90 Gün
Brunei: 30 Gün
Doğu Timor: Sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli
Dominika: 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti: Sınır kapılarında
Ekvator: 90 Gün
El Salvador: 90 Gün
Endonezya: 30 Gün
Ermenistan: Uçakla gidilmesi halinde havalimanında vize verilmektedir.
Fas: 90 Gün
Fiji: 90 Gün
Filipinler: 30 Gün
Filistin: Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir. (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecek vatandaşlarımız hariç)
Guatemala: 90 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 Gün
Gürcistan: 1 Yıla kadar. (Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.)
Haiti: Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir.
Honduras: 90 Gün
Hong Kong: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan Türk vatandaşları, Hong Kong S.A.R.’a (Special Administrative Region of The People's Republic of China/Özel İdare Bölgesi) yapacakları turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde üç ay süreyle vizeden muaftır.
İran: 90 Gün
Jamaika: 90 Gün
Japonya: 90 Gün
Karadağ: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Katar: 30 Gün
Kazakistan: 30 Gün. Türk vatandaşlarının Kazakistan’da 5 günden fazla kalmak istemeleri halinde, ülkeye giriş tarihini takip eden 5 gün içerisinde göç polisine kayıt olma ve kayıt yaptırılan şehirden başka bir şehre gidildiğinde kayıt yenileme zorunlulukları bulunmaktadır.
Kenya: 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kenya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları Kenya'ya varışlarından önce "www.ecitizen.go.ke" web sayfasındaki "Services" bölümüne girerek elektronik vize almaları gerekmektedir.
Yeni uygulamayla vize alınması en az 2 gün sürebilmekte olup, vatandaşlarımızın, Kenya'ya varışta, geçerli elektronik vizenin bilgisayar çıktısıyla birlikte, en az 6 ay geçerli pasaport, otel rezervasyonu, seyahat programı, (turist olarak gidiliyorsa) ziyaret edilecek yerlerin listesi ve (iş ve arkadaş ziyaretleri için) davet mektubu gibi tamamlayıcı belgeleri sınır polisine ibraz etmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, Kenya makamlarından alınan duyuruda e-vize başvuruları esansında sorunlar yaşandığı için e-vize uygulamasının yanı sıra Büyükelçiliklerde ve sınır kapılarında manuel vize uygulamasının da tekrar yürürlüğe konulduğu kaydedilmektedir.
Kırgızistan
KKTC: Türk Vatandaşları, KKTC’ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.
Kolombiya: 90 Gün
Kamboçya: Vizeye tabi ancak, 30 gün geçerli turistik amaçlı vizeler, Kamboçya’nın ülkemizdeki Fahri Konsolosluğunun yanı sıra, sınır kapılarında da verilmektedir.
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore): 90 Gün
Kosova: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Kosta Rika: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Lübnan: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Makau Özel İdare Bölgesi: 30 Gün. Daha uzun süreli seyahatler için Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
Makedonya: 90 Gün
Maldivler: 30 Gün
Malezya: 90 Gün
Mauritius: 30 Gün
Meksika: Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler.
Moğolistan: 30 Gün
Moldova: 90 Gün
Nikaragua
Palau Cumhuriyeti
Panama: 180 Gün
Paraguay
Peru: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Sao Tome ve Principe: 15 Gün
St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
St. Lucia
Seyşeller: 90 Gün
Sırbistan: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla
Singapur: 90 Gün
Sri Lanka: Türk vatandaşları, 30 güen kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.
Sudan: Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı’nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.
Suriye: 180 gün içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün
Svaziland: 30 Gün
Şili: 90 Gün
Tacikistan: Türk vatandaşları, Tacikistan'a gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatleri öncesinde www.evisa.tj adresinden başvuru yaparak vizelerini almaları gerekir.
Tayland: 30 Gün
Tayvan: Türk vatandaşlarının, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapmaları şartıyla (ayrıca dönüş bileti ibraz etmeleri, vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık fotoğraf ibraz etmeleri gerekmektedir) sınırda harçsız almaları mümkündür.
Trinidad-Tobago: 30 Gün
Tunus: 90 Gün
Tuvalu
Ukrayna: 60 Gün. Türk vatandaşları, Ukrayna’ya geçerli biyometrik kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkün.
Uruguay: 90 Gün
Ürdün: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla.
Vanuatu: 30 Gün
Venezuella: 90 Gün
Zambiya: 30 Güne kadar. Sınır kapısından alınabilmektedir.
VİZEYE TABİ ÜLKELER
Afganistan
Almanya Federal Cumhuriyeti
Amerika Birleşik Devletleri
Angola
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Bangladeş
Belçika
Benin
Birleşik Arap Emirlikleri
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Butan
Cape Verde
Cezayir
Cibuti
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Danimarka
Ekvator Ginesi
Eritre
Estonya
Etyopya
Fildişi Sahili
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guyana
Güney Sudan
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Hollanda Antilleri (Curacao,St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius ve Saba)
Irak
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya ve Vatikan
İzlanda
Kamerun
Kanada
Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)
Kiribati
Komor Federe İslam Cumhuriyeti
Kongo
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire)
Kore Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore)
Kuveyt
Küba
Laos
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar (Malagazi)
Malavi
Mali
Malta
Mısır
Mikronezya
Monako
Moritanya
Mozambik
Myanmar (Burma veya Birmanya)
Namibya
Nauru
Nepal
Nijer
Nijerya
Norveç
Oman (Umman)
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Papua Yeni Gine
Polonya
Portekiz
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
St. Vincent-Grenadines
Senegal
Sierra Leone
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Surinam
Suudi Arabistan
Tanzanya
Togo
Tonga
Türkmenistan
Uganda
Vietnam
Yemen
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zimbabve
NOT: Bu listeler yalnızca turizm amaçlı seyahatlar için tek giriş vizeleri için geçerli uygulamalara ilişkin bilgilendirme sunmakta, yalnızca umuma (Bordo) ait pasaportları kapsamaktadır.
Öğrenim, iş, çok girişli vize, uzun süre ikamet vb. sebeplerle yapılacak ve hususi (Yeşil), hizmet (Gri) ve ya diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri için ilgili ülkenin temsilciliğiyle görüşülmesini öneririz.