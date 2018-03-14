Volkan Demirel'den 50 bin TL'lik tablo açıklaması

Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"SANATA ÖNEM VERMEK LAZIM"

Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Volkan Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaşı başarılı olamayınca, görevlilerden yardım istedi. Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği söylenen tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım." dedi.

"AMAÇ ZATEN BENZEMEMESİ"

36 yaşındaki futbolcu, "Resmi ailenize benzetemeyenler oldu'' sözlerine ise şu yanıtı verdi: "Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa 'bizim resmimizi yap' demedik."