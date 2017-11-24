Volkan Demirel'den eşine doğum hediyesi saat

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in eşi, 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel ikinci kızları 'Yeda'yı geçen 31 Ağustos'ta dünyaya getirmişti.

Eşine sık sık pahalı hediyeler alan Volkan Demirel yine kesenin ağzını açtı. Zeynep Hanım'a doğum hediyesi olarak 160 bin TL’lik Rolex marka saat hediye etti.

HAMİLE HABERİNDE CİP ALMIŞTI

Volkan Demirel, Zeynep Demirel'in ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde doğum hediyesi olarak eşine 250 bin euroya Mercedes G 350 cip almıştı.

SUDA DOĞURDU

Zeynep Demirel, Bodrum Turgutreis'teki evlerinde, suda doğum yaparak kızı Yeda'yı kucağına almıştı. Zeynep Demirel, kızı Yeda'nın doğumdan sadece 11 gün sonra 14 kilo verdi.