Volkan Konak'ın sahne aldığı yere silahla girmek istedi: Vuruldu

Volkan Konak'ın Ataşehir'de sahne aldığı bir mekanda olay çıktı. S.D. isimli kişi mekana silahla girmek isteyince özel güvenlik görevlileri ile arasında tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
SALDIRGAN VURULDU
Konak'a yönelik hakarette bulunarak silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı.
Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.