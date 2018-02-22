Volkan Konak'ın sahne aldığı yere silahla girmek istedi: Vuruldu

Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları iki mücadele ile devam etti. Sevilla'nın Manchester United ile berabere kaldığı gecede, Shakhtar ise Roma'yı devirdi.

Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yazılan marş, Erhan Güleryüz tarafından bestelendi.

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

2 Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

3 Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, 2-1 mağlup oldu.

4 Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırının ardından, 111 kız öğrencinin kaybolduğu belirtildi.

5 İsrail ordusu iki çocuğu gözaltına aldı İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da düzenlenen protestoda 2 çocuk ve 1 gazeteciyi gözaltına aldı.

6 Türk emniyetinden Gambiya polisine eğitim Türk emniyet görevlileri, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Gambiya polisine eğitim verdi.