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Volkswagen artık 'Beetle' üretmeyecek

Volkswagen, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimini gelecek yıl durduracak. İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetlepopüler kültür ile 20'inci yüzyılın efsanesi oldu.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:49..
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Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Volkswagen artık 'Beetle' üretmeyecek

SON ÜRETİM TEMMUZDA

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi.

Volkswagen artık 'Beetle' üretmeyecek

NAZİ ALMANYASI'NDA ÜNLENDİ

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Volkswagen artık 'Beetle' üretmeyecek

Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

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