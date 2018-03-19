taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.643
USD
3,9501
EURO
4,8656
ALTIN
166,63
PETR
66,2500

Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor

Volkswagen, medya organlarıyla paylaştığı faaliyet raporunda, CEO Matthias Müller'in maaşını da duyurdu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Dizel araçlarda emisyon skandallarıyla manşetleri süsleyen bir yılı geride bırakan Volkswagen, tüm bu olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yılı rekor denebilecek bir kâr marjıyla kapattı.

Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor

CEO'NUN MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM

Volkswagen dizel skandalı sonrasında imaj tazeleme çalışmalarına ve elektrikli otomobil yatırımlarına büyük oranda harcamalar yapsa da, kâr marjı arttığı için Matthias Müller'in maaşına yüzde 40 oranında zam yapmak zorunda kaldı. Böylece Alman iş adamının yıllık kazancı, Mercedes CEO'sunu da geride bırakmış oldu.

Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor

SİZ BU HABERİ OKURKEN O PARAYI KALDIRDI

Volkswagen CEO'su Matthias Müller'in güncellenen maaşı yıllık 10,14 milyon euro oldu. Bu rakamı Türk lirasına çevirdiğimizde Müller'in yıllık 49 milyon 179 bin lira kazandığını söylemek mümkün. Daha da ayrıntıya girecek olursak Müller bir ayda 4 milyon 98 bin lira, bir günde 166 bin lira, bir saatte 6 bin 916 lira, bir dakikada ise 115 lira kazanıyor. Yani siz bu haberi okurken Alman CEO yaklaşık 350 lirayı cebine indirdi bile.

Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor

AUDI'DE ÇIRAKLIKTAN VOLKSWAGEN'DE CEO'LUĞA

Matthias Müller, 1977 yılında Audi'de otomobil parçası taşıyan bir çırak olarak işe başladı. Çıraklık yaptığı dönemde mühendislik eğitimini de tamamlayan Müller, bu noktadan sonra durdurulamaz bir yükselişe geçti. Yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 2003 yılında Volkwagen Projeler Sorumlusu olarak terfi aldı. 2015 yılında da dizel skandalları sonrası Volkswagen'in itibarını kurtarması için CEO görevini üstlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rus otomotiv devi GAZ Grup Türkiye pazarında
Rusya'nın ticari araç üreticilerinden GAZ Grup, yeni panelvan modelini Türkiye'de de satışa sundu.
Milyonlarca liralık araç çürümeye terk edildi
Çeşitli sebeplerle el konulan çok sayıda araç, Yediemin otoparklarında kullanılamaz hale geliyor.
Porsche elektrikli motor için servet harcayacak
Alman otomobil üreticisi Porsche, elektrikli otomobile olan ilgisini artırıyor.
Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza
Yargıtay, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖSO YPG'den intikamını aldı

ÖSO YPG'den intikamını aldı

36
Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

151
İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

106
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

52
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

264
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

21
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM