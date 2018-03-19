Volkswagen CEO'su bir günde servet kazanıyor

Dizel araçlarda emisyon skandallarıyla manşetleri süsleyen bir yılı geride bırakan Volkswagen, tüm bu olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yılı rekor denebilecek bir kâr marjıyla kapattı.

CEO'NUN MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM

Volkswagen dizel skandalı sonrasında imaj tazeleme çalışmalarına ve elektrikli otomobil yatırımlarına büyük oranda harcamalar yapsa da, kâr marjı arttığı için Matthias Müller'in maaşına yüzde 40 oranında zam yapmak zorunda kaldı. Böylece Alman iş adamının yıllık kazancı, Mercedes CEO'sunu da geride bırakmış oldu.

SİZ BU HABERİ OKURKEN O PARAYI KALDIRDI

Volkswagen CEO'su Matthias Müller'in güncellenen maaşı yıllık 10,14 milyon euro oldu. Bu rakamı Türk lirasına çevirdiğimizde Müller'in yıllık 49 milyon 179 bin lira kazandığını söylemek mümkün. Daha da ayrıntıya girecek olursak Müller bir ayda 4 milyon 98 bin lira, bir günde 166 bin lira, bir saatte 6 bin 916 lira, bir dakikada ise 115 lira kazanıyor. Yani siz bu haberi okurken Alman CEO yaklaşık 350 lirayı cebine indirdi bile.

AUDI'DE ÇIRAKLIKTAN VOLKSWAGEN'DE CEO'LUĞA

Matthias Müller, 1977 yılında Audi'de otomobil parçası taşıyan bir çırak olarak işe başladı. Çıraklık yaptığı dönemde mühendislik eğitimini de tamamlayan Müller, bu noktadan sonra durdurulamaz bir yükselişe geçti. Yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 2003 yılında Volkwagen Projeler Sorumlusu olarak terfi aldı. 2015 yılında da dizel skandalları sonrası Volkswagen'in itibarını kurtarması için CEO görevini üstlendi.