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Volkswagen şirketine 1 milyar euro para cezası

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar euro para cezası verdi.

AA | 14.06.2018 - 08:55..
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Volkswagen şirketine 1 milyar euro para cezası

Volkswagen şirketinden yapılan açıklamada, Braunschweig Savcılığının Volkswagen şirketine dizel krizinden dolayı ceza bildiriminde bulunduğu, Savcılığın Volkswagen'e 1 miyar euro para cezası kestiği ifade edildi.

ŞİRKET CEZAYI KABUL ETTİ

Açıklamada, şirketin para cezasını ve sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de "EA 288" ve dünya genelinde "EA 189" tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği vurgulandı. Savcılıktan yapılan açıklamada ise şirketin cezayı Aşağı Saksonya eyletine ödemesi gerektiği bildirildi.

NORMAL SEVİYENİN 40 KATINDA ÇEVREYİ KİRLETİYOR

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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