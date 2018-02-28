Volkswagen, umudunu kestiği modeli yeniden üretti

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl satış listelerinden kaldırdığı Amarok Canyon'u yeniden pick-up severlerin beğenisine sundu. Yenilenen Amarok Canyon, güçten haz alan sürücülere hitap ediyor.

6 SİLİNDİRLİ MOTORLA GERİ DÖNDÜ

Amarok Canyon'un yeni versiyonu, 6 silindirli güçlü bir motorla 'merhaba' dedi. Volkswagen'in 4 çeker sistemi olan 4 Motion'u üzerinde barındıran Amarok Canyon, 3,0 litre hacimli 204 beygir gücünde 500 Nm tork üretebilen bir motora sahip.

Bu motorla sınıfının en güçlüsü olmaya aday olan Amarok Canyon, 100 kilometrede ortalama 7,7 litre yakıt tüketimi ile de makul değerlerde geziniyor. 8 ileri otomatik şanzımana sahip olması da aracın artılarından biri olarak göze çarpıyor.

İÇ TASARIMDA SPORTİF DOKUNUŞLAR

Amarok serisinin en agresif modeli olan Canyon, iç dizaynda da şahsına münhasır bir araç. Daha önce bir pick-up'ta görülmemiş oranda sportif çizgilere sahip olan arazi canavarında özellikle renkli dikişler ve deri detaylar dikkat çekiyor.

AMAROK ÇİZGİLERİNE KÜÇÜK MAKYAJ

Aracın dışını incelediğimizde, Amarok çizgilerine sadık kalınarak eklenen yenilikler dikkat çekiyor. Sportif çamurluklar, Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları, çift krom şeritli ön ızgara, karartılmış arka farlar, krom çerçeveli ön sis farları, mat siyah sportif bar ve basamaksız mat siyah yan barlar, 17 inç “Aragua” alüminyum alaşımlı jantlar, Canyon'u diğer Amarok serilerinden ayıran özellikler.

TÜRKİYE FİYATI 174 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Manuel ve otomatik vites seçenekleri olmak üzere iki ayrı fiyatla satılan Amarok Canyon'un Türkiye satış fiyatı manuel vites için 174 bin lira, otomatik vites için 185 bin lira olarak belirlendi.