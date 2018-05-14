Volkswagen'den bir geri çağırma daha

Volkswagen Grup, bünyesindeki 2 marka otomobili geri çağırma kararı aldı.

411 BİN ARAÇ GERİ GİDİYOR

VW Polo, Seat Ibiza ve Seat Arona modellerinde, arka emniyet kemeri ile alakalı bir sorun nedeniyle toplam 411 bin otomobili geri çağıracak.

ŞERİT DEĞİŞİMİNDE ÇIKAN EMNİYET YUVASI

Yeni Polo'dan 220 bin araç, Seat'tan ise 191 bin araç için alınan geri çağırma kararı konusunda marka tarafından yapılan açıklamada otomobilde 5 yolcu bulunduğunda ani şerit değişimlerinde arka koltukta yer alan emniyet kemerinin yuvasından çıkabileceğiyle alakalı teknik bir problem olduğundan bahsedildi.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Kemer kilitleme tertibatının değişimi bu sorundan etkilenen tüm modeller için ücretsiz uygulanacak. Ayrıca Seat müşterilerine problem giderilene dek orta koltuğu kullanmamalarını da önerdi.