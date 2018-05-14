taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.298
USD
4,3156
EURO
5,1753
ALTIN
183,09
PETR
77,4400

Volkswagen'den bir geri çağırma daha

Volkswagen Grup, 411 bin otomobili geri çağırma kararı aldı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 15:49..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Volkswagen'den bir geri çağırma daha

Volkswagen Grup, bünyesindeki 2 marka otomobili geri çağırma kararı aldı.

411 BİN ARAÇ GERİ GİDİYOR

VW Polo, Seat Ibiza ve Seat Arona modellerinde, arka emniyet kemeri ile alakalı bir sorun nedeniyle toplam 411 bin otomobili geri çağıracak.

Volkswagen'den bir geri çağırma daha

ŞERİT DEĞİŞİMİNDE ÇIKAN EMNİYET YUVASI

Yeni Polo'dan 220 bin araç, Seat'tan ise 191 bin araç için alınan geri çağırma kararı konusunda marka tarafından yapılan açıklamada otomobilde 5 yolcu bulunduğunda ani şerit değişimlerinde arka koltukta yer alan emniyet kemerinin yuvasından çıkabileceğiyle alakalı teknik bir problem olduğundan bahsedildi.

Volkswagen'den bir geri çağırma daha

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Kemer kilitleme tertibatının değişimi bu sorundan etkilenen tüm modeller için ücretsiz uygulanacak. Ayrıca Seat müşterilerine problem giderilene dek orta koltuğu kullanmamalarını da önerdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı geldi
Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler için ÖTV iadesi kolaylığı geliyor: Üretimde kullanılan bazı araçların iadesini alabilecekler.
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor
ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu sene Türkiye pazarına gireceği bildirildi.
BMW 312 bin aracı geri çağırdı
İngiltere'de, sürüldüğü sırada birden motoru ve bütün sistemleri durma tehlikesi taşıyan 312 bin araç geri çağrıldı.
2018'de en çok satan otomobiller belli oldu
2018 yılının ilk dört ayında toplamda 52 bin 138 hafif ticari araç satıldı. İşte içinde bulunduğumuz yılın en çok satan hafif ticari araçları...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

259
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

114
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

157
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

94
Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

Kılıçdaroğlu'nun oğlu Malezya siyasetini yorumladı

49
Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

Gazze'de ABD Büyükelçiliği ayaklanması

340
'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

'Laiklik elden gidiyor' diyen amcanın yeni görüntüsü

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM