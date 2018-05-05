taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,89
PETR
74,9600

Volkswagen'in eski CEO'su davalık oldu

Volkswagen'in eski Üst Yöneticisi Martin Winterkorn'a, şirketin emisyon skandalı kapsamında ABD'de dava açıldığı bildirildi.

AA | 05.05.2018 - 02:26..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Michigan eyaleti Doğu Bölgesi Mahkemesinden yapılan açıklamada, Winterkorn'a, "ABD'yi dolandırmak için diğer VW çalışanlarıyla komplo kurmak", "VW'nin ABD'deki tüketicilerini dolandırmak", "ABD'nin 'Temiz Hava Yasasını' çiğnemek" ve "para transferi dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

Volkswagen'in eski CEO'su davalık oldu

"ABD'Yİ DOLANDIRAN AĞIR BEDEL ÖDER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Eğer ABD'yi dolandırmaya çalışırsanız, ağır bir bedel ödersiniz. Volkswagen'in entrikası şirketin en üst seviyesine kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2015’te VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş, Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD'deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 2017 yılının başında imzalamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Apple hisseleri rekor kırdı
New York borsasında işlem gören ABD'nin teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.
Çin ile ABD'nin ticaret savaşı çözüme kavuşuyor
Çin Ticaret bakanlığı, ABD ile geçtiğimiz günlerde yaşanan anlaşmazlıklar konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.
Vergi ve primde 183 milyar lira yapılandırılacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ramazan ve Kurban bayramlarında 12.3 milyon kişiye emekli ikramiyesi ödeneceğini 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının ise yapılandırılacağını açıkladı.
Turizmde konaklama rekoru
Turizmde, yılın ilk üç ayında tüm zamanların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayısı yaklaşık 26 milyona ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

54
Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

Gazze'de bin 143 kişi yaralandı

39
Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı

Hayati Yazıcı: Kılıçdaroğlu vekil olacağını bilse adaydı

4
Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı

Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı

4
Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

4
Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor

Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor

9
Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

Moody's Fransa'nın kredi görünümü yükseltti

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM