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Vücuduyla kapıyı kıran hırsız kamerada

Şişli Nişantaşın'da bir gecede 4 iş yerini soyan hırsız, kırtasiyenin cam kapısını vücuduyla kırdı.

23.01.2017 - 15:46
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ASD

Şişli Nişantaşı’nda bir gecede 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptıktan sonra, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edildi.

SUÇ MAKİNESİ KAPIYI TUZLA BUZ ETTİ

4 iş yerine giren hırsızın, kırtasiye dükkanının cam kapısını nasıl kırdığı merak konusuydu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızın kapıyı vücuduyla kırarak tuzla buz ettiğini belirledi.

38 ADET SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı devriye ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan hırsızın suç makinesi olduğu belirlendi. Şahsın hırsızlık ve benzeri suçlardan poliste 38 adet suç kaydı bulunduğu, 1 adet de araması olduğu öğrenildi.

Vücuduyla kapıyı kıran hırsız VİDEO


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