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Welwitschia Mirabilis nedir

Dünyanın en ilginç bitkileri arasında yer alan Welwitschia Mirabilis, yaratığa benzeyen görünümüyle dikkat çekiyor.

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Alman botanikçi Friedrich Weltwitsch’den ismini alan Welwitschia Mirabilis bitkisi ilk defa 1852’de tanıtıldı.

Welwitschia Mirabilis nedir

Dinazorlar dönemine ait olduğu düşünülen Mirabilis Namibia'da yetişiyor. Bir kök ve iki yapraktan oluşan bitkinin boyu 3 metreyi bulabiliyor.

Welwitschia Mirabilis nedir

Zamanla gelişerek bilim kurgu filminden fırlamış bir yaratık görünümünü alan bitkinin kökü uzamak yerine kalınlaşıyor.

Welwitschia Mirabilis nedir

Welwitschia Mirabilis’in tahmini ömrü 400 ile 1500 arasında değişiyor. Yağmur suyu almadan 5 yıl yaşayabiliyor.

Welwitschia Mirabilis nedir

Acı yemeklerde kullanılan bitki ‘onyaga’ (çölün soğanı) adını da bu özelliğinden alıyor.

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