Welwitschia Mirabilis nedir

Alman botanikçi Friedrich Weltwitsch’den ismini alan Welwitschia Mirabilis bitkisi ilk defa 1852’de tanıtıldı.

Dinazorlar dönemine ait olduğu düşünülen Mirabilis Namibia'da yetişiyor. Bir kök ve iki yapraktan oluşan bitkinin boyu 3 metreyi bulabiliyor.

Zamanla gelişerek bilim kurgu filminden fırlamış bir yaratık görünümünü alan bitkinin kökü uzamak yerine kalınlaşıyor.

Welwitschia Mirabilis’in tahmini ömrü 400 ile 1500 arasında değişiyor. Yağmur suyu almadan 5 yıl yaşayabiliyor.

Acı yemeklerde kullanılan bitki ‘onyaga’ (çölün soğanı) adını da bu özelliğinden alıyor.